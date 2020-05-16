Харбин, Китай, 16 мая 2020, 05:32 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.
Общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет на текущий момент 559 местных и 386 «импортных» пациентов, сообщили в Хэйлунцзянской комиссии здравоохранения.
Ан текущий момент 545 местных и 386 «импортных» пациентов были выписаны из больниц региона по выздоровлению. В регионе остался еще один пациент, который продолжает получать медицинскую помощь.
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