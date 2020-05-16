Ухань, Китай, , 05:28 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за сутки, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в больницах Хубэя остается шесть человек, получающих лечение от коронавирусной инфекции нового типа, включая одного пациента в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Китае выявлено восемь новых случаев COVID-19, из которых шесть — привнесенные из-за рубежа и два местные — Шанхае и на Хайнани. Ранее Хубэй считался эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае.

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