Пекин, , 05:25 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено шесть новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев COVID-19 в Китае достигло 1698 за все время эпидемии. Пять новых больных выявлено в Шанхае и еще один — в провинции Хайнань на юге страны. Еще у двоих человек имеется подозрение на заболевание.

Из общего числа «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев, 1652 пациента благополучно покинули госпитали по выздоровлению, еще 46 продолжают получать медицинскую помощь. Из них трое человек находятся в тяжелом состоянии. Смертей нет.

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