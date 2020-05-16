Пекин, , 05:21 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинули еще 10 человек, переболевших COVID-19, сообщает 16 мая агентство Синьуха.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число переболевших опасной инфекцией за все время эпидемии в Китае достигло 78 219 человек из 82 941 заболевшего. Скончались 4633 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено восемь новых случаев COVID-19, из которых два — локальные и оставшиеся шесть — «импортные».

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