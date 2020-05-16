Пекин, , 05:18 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено восемь новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Из общего числа заболевших, шестеро прибыли в Китай из-за рубежа, то есть данные случаи причислены к «импортным». Другие два локальных случая подтверждены в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции в Китайской Народной Республике за прошедшие сутки не зафиксировано.