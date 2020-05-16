Пекин, , 05:14 — REGNUM Бывший президент Исламской ассоциации Китая Чэнь Гуанъян скончался в Пекине в возрасте 88 лет после болезни, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Чэнь был известным китайским патриотическим религиозным деятелем, а также близким другом Коммунистической партии Китая (КПК), говорится в официальном заявлении, выпущенном ассоциацией по случаю смерти Чэня.

Когда Чэнь серьезно заболел и после его смерти центральные лидеры Китая выразили свою солидарность, сочувствие и скорбь по Чэню различными способами. Чэнь также был членом Постоянного комитета Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая.