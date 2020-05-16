Тегеран, , 08:05 — REGNUM 15 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране 91 836 человек из общего числа 116 635 инфицированных коронавирусом (COVID-19) выжили и выздоровели, при этом 6902 человека погибли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джаханпур подчеркнул, что за последние сутки было обнаружено 2102 новых случая заражения, при этом 48 человек погибли. По словам иранского представителя министерства здравоохранения, 2 758 пациентов в настоящий момент находятся в критическом состоянии. Джаханпур также отметил, что на сегодняшний день в Иране было проведено 643 772 тестирований на выявление COVID-19.

Иран предпринял различные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране производится регулярная дезинфекция общественных мест.