Иньчуань, Китай, , 04:43 — REGNUM Отделение крупнейшего мобильного оператора связи Китая China Mobile в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР вложил 1,2 млрд юаней (около $196 млн) в строительство базовых станций 5G, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Всего компания планирует построить более 3000 базовых станций 5G в Нинся-Хуэйском автономном районе в этом году. В регионе уже построено более 1800 базовых станций связи пятого поколения.

Столица региона городе Иньчуань взяла на себя пальму первенства в создании завершенной системы связи пятого поколения, покрыв ключевые инфраструктурные и общественные объекты, включая транспортные хабы, университеты, госпитали, предприятия и деловые районы.

На конец октября прошлого года Нинся получила лицензию на коммерческое использование сетей связи пятого поколения. Всего сейчас в регионе насчитывается 200 тыс. пользователей 5G.