Екатеринбург, , 04:52 — REGNUM В международном аэропорту Екатеринбурга специалисты встретили 92 пассажиров вывозного рейса авиакомпании «Россия» из Гоа. Все прибывшие будут отправлены по месту проживания на двухнедельную самоизоляцию.

Эвакуационный борт с российскими гражданами по данным онлайн-табло авиарейсов в аэропорту «Кольцово» приземлился в 05:12 по местному времени (03:12 мск). Задержка прибытия рейса составила три с половиной часа.

Вывозной рейс FV-6884 вылетел из Гоа (Индия) с 296 пассажирами на борту. В аэропорту Красноярска с него сошли 25 человек, продолжат полёт до Москвы 179 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия с начала пандемии коронавируса вывезла из-за рубежа более 250 тысяч граждан страны. По его словам, ещё порядка 30 тысяч сограждан подали заявки на возвращение на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров назвал число вывезенных из-за границы граждан России