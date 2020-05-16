Харбин, Китай, , 04:20 — REGNUM Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая вводит 77-дневный запрет на вылов рыбы в северных районах реки Сунгари начиная с 16 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Как отметили в провинциальном департаменте экологии, за время запрета на вылов, который станет самым продолжительным за все время на Хэйлунцзянской секции реки Сунгари, все методы рыбной ловли за исключением применения рыболовных снастей. Незаконная деятельность вроде глушения рыбы, отравления и прочие будут жестко наказываться.

Река Сунгари является крупнейшим притоком реки Амур, богатая различными видами рыб. В последние годы власти провинции перенесли ряд грязных производств от реки с целью улучшения качества воды.