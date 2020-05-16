Мехико, , 04:08 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось за сутки 2 437 и составило 45 032, сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 15 мая в ходе пресс-конференции.

Также за последние 24 часа в республике от последствий заболевания COVID-19 скончались 290 пациентов. Всего в Мексике зарегистрировано 4 767 летальных исходов при данном заболевании.

При этом в стране проведено 163 691 тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что с 18 мая в Мексике возобновят работу часть автомобильных заводов.

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