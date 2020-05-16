Гуйян, Китай, , 04:05 — REGNUM В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая откроется еще больше школ в период с 15 по 30 мая в связи с тем, что удалось сдержать эпидемию COVID-19 в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Специфика времени открытия начальных школ и детских садов будет установлена правительствами городов или округов, где школы расположены, сообщили в провинциальном департаменте образования.

План возврата на учебу не выпускных групп в колледжах и университетах будет объявлен отдельно после одобрения правительства. В период с середины марта по начало мая учащиеся начальных, средних и высших школ этой горной провинции постепенно вернулись на очное обучение.

Различные планы для различных школ будут введены для того, чтобы предотвратить чрезмерное скопления народа и дорожные пробки. Воспитанники детских садов, начальных и старших школ в районах с низким риском заражения не обязательно должны носить лицевые маски в кампусе, но все же им рекомендовано их носить.