Пекин, , 03:55 — REGNUM Второй этап клинических испытаний вакцин против COVID-19, как ожидается, будет завершен успешно к началу июля, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

В настоящее время никаких неблагоприятных сведений от разработчиков вакцин не поступало. Вакцины сейчас проходят клинические испытания, включая одну аденовирусную векторную вакцину и четыре инактивированные вакцины, под наблюдением Национальной администрации медицинской продукции КНР.

По словам старшего представителя Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзэн Исиня, всего 2036 волонтеров принимают участие во второй фазе клинических испытаний, а исследователи выясняют, являются ли вакцины безопасными и эффективными.