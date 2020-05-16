Куньмин, Китай, , 03:40 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла партию метамфетамина, запакованную в три коробки из-под манго в багажнике седана, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Общий вес «улова» в багажнике черного седана в городе Жуйли Дэхун-Дай-Качинского автономного округа провинции Юньнань на границе с Мьянмой составил 9,72 кг. Седан был задержан примерно в 20:40 по местному времени 11 мая на одном из пограничных пропускных пунктов.

Пограничная полиция задержала двоих подозреваемых во время изъятия наркотиков. Расследование продолжается. В связи с тем, что провинция Юньнань граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входит Таиланд, Лаос и Мьянма, здесь изымается до 80% всех наркотиков, изымаемых на территории всего Китая.