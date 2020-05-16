Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Соединенные Штаты помогут другим странам распространить вакцину от коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Мы знаем, на каком уровне сейчас находятся остальные страны. Мы будем очень рады, если они смогут её разработать. Мы поможем им с распространением», — заявил он.

Трамп добавил, что США готовы поставить вакцину, когда она будет готова, в другие страны по доступной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент США Дональд Трамп не исключил, что американская вакцина от коронавирусной инфекции будет бесплатной. По его словам, в настоящее время американские власти изучают эту возможность.

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