Москва, , 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.

Доклад об исполнении поручения высшие должностные лица органов государственной власти должны будут представить до 20 мая.

Напомним, в ходе последнего обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса Путин объявил, что в России с 12 мая завершается период нерабочих дней. При этом он отметил, что режим повышенной безопасности сохранится для людей старше 65 лет.

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