Красноярск, , 02:55 — REGNUM В субботу, 16 мая, в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:40 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 16 на 17 мая ожидается до +13 °C.

Скорость юго-восточного, южного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра до 17−22 м/с. В Туруханском районе днём порывы юго-восточного ветра до 15−20 м/с, на севере сильные дожди. По северу и западу центральных районов Красноярского края местами грозы.

В воскресенье, 17 мая, в Красноярске до +24 °C днём и до +12 °C ночью.

В понедельник, 18 мая, в Красноярске ожидается до +25 °C днём. Ночью до +11 °C.