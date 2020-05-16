Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Группа игроков Call of Duty: Warzone установила новый мировой рекорд по количеству убийств, набранных в режиме «королевской битвы» при игре командой из четырёх человек. Об этом 15 мая сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/Symfuhny/status/1261355090754953216

За матч отряду, состоящему из геймеров, известных под никами TylerTeeP, HusKerrs, DougisRaw и Symfuhny удалось ликвидировать 121 противника. Таким образом, они побили предыдущий мировой рекорд. Стоит отметить, что HusKerrs ранее установил рекорд по количеству убийств в режиме Solos (37 убийств).

https://twitter.com/HusKerrs/status/1261355746203222016

https://twitter.com/CallofDuty/status/1261362971827027968

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры пожаловвлись на ошибку в Call of Duty: Warzone, которая не даёт возвращать за плату в игру члена команды. Сообщения они стали публиковать на форуме Reddit.

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