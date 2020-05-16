Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Число случаев синдрома системного воспалительного ответа, возникающего у детей в США, может достигать 220, передает телеканал ABC News со ссылкой на собственные подсчеты.

Указанные случаи наблюдаются по меньшей мере в 20 американских штатах. Большинство из них зафиксировано в городе Нью-Йорк и штатах Нью-Джерси и Мичиган.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе среди детей выявлено более 100 случаев системного воспалительного ответа.

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