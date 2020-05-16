Эр-Рияд, , 02:17 — REGNUM В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 2307 случаев заражения коронавирусом нового типа, говорится в отчете минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 49 176. Также за 15 мая от осложнений COVID-19 скончались девять человек, тем самым увеличив число жертв до 21 869.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая правительство Саудовской Аравии передало Малайзии медицинское оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией. Всего Эр-Рияд передал 7 542 170 единиц медоборудования.

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