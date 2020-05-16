Вашингтон, , 01:43 — REGNUM К игре Sekiro: Shadows Die Twice выпустили модификацию (мод) Sekiro Zero, которая добавляет в игру новые функции. Об этом 15 мая сообщил журнал PC Gamer.

После установки мода геймеры смогут активировать замедление времени, похожее на то, что было в игре Katana Zero. Кроме того, его разработчики добавили в Sekiro сверхбыстрые атаки мечом. Они выложили в сеть видео с демонстрацией функций дополнения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к Sekiro: Shadows Die Twice вышла модификация Sekiro Online, которая добавила в игру онлайн-режимы кооператива и PvP (игрок против игрока). Благодаря этому дополнению в неё могут играть одновременно до шести геймеров.

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