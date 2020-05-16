Берн, , 01:43 — REGNUM Частичное снятие введенных из-за нового коронавируса ограничений на пересечение границ между Швейцарией, Австрией и Германией начнется с 16 мая, сообщается на сайте швейцарского правительства.

Гражданам будет разрешено посещать близких людей и родственников, принимать участие в семейных мероприятиях, ездить в свои загородные дома, а также работать на садовых участках и землях сельскохозяйственного назначения и прогуливаться по лесным и охотничьим угодьям.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что запрет на пересечение границы между Австрией и Швейцарией может быть снят к июню.

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