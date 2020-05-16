Остин, США, , 01:32 — REGNUM Компания BioWare создала команду, которая будет заниматься выяснением того, что пошло не так в случае разработки многопользовательской игры Anthem. Об этом 15 мая сообщил портал DSOGaming.

Глава студии BioWare Austin Кристиан Дейли, ранее занимавший должность директора по развитию сервисов Anthem, сообщил, что в команду, получившую название Incubation team вошли 30 человек. Он также сказал, что эта группа будет проверять гипотезы, относящиеся к проектированию Anthem, проводя эксперименты и создавая прототипы тех частей игры, которые не оправдали ожиданий. Дейли отметил, что это будет «длительный процесс».

Напомним, релиз Anthem состоялся 25 января 2019 года. Стоит отметить, что в феврале 2019 года генеральный директор BioWare Кейси Хадсон заявил, что компания намерена провести «капитальный ремонт» многопользовательского шутера. Тогда он добавил, что вближайшие месяцы разработчики начнут«заново изобртать основной цикл игрового процесса».

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