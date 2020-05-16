Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Индия получит от США аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на безвозмездной основе. Об этом 15 мая написал на своей странице в Twitter американский президент Дональд Трамп.

Он не стал уточнять количество передаваемых аппаратов. Американский лидер также отметил, что США и Индия в настоящее время осуществляют сотрудничество по разработке вакцины от нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Дональд Трамп заявил о готовности США поставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Германию.

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