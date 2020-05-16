Рабат, , 01:09 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявил представитель министерства здравоохранения королевства на брифинге.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом на территории Марокко достигло 6652. Также с начала пандемии 3400 человек излечились от коронавирусной инфекции и были выписаны из медучреждений страны. Жертвами осложнений COVID-19 стали 190 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 мая общее число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 в Африке превысило 75 тысяч. Наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса на континенте являются ЮАР, Египет и Марокко.

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