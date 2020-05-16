Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Студия CD Projekt Red выложила в сеть небольшое видео, в котором показан автомобиль из предстоящей игры Cyberpunk 2077. Ролик был опубликован 15 мая на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1261325527610200064

Разработчики продемонстрироали машину, выполненную в стилистике серии фильмов «Безумный Макс».

«А может он сделать это?», — написала в комментариях администрация аккаунта Xbox, выложив фрагмент из картины «Безумный Макс: Дорога ярости», в которой гитарист банды Несмертного Джо выпускает из музыкального инструмента столб пламени.

https://twitter.com/Xbox/status/1261334961195560960

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года. Ранее в сеть выложили трейлер фанатского фильма Phoenix Program, в основу которого легла вселенная игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер фильма Phoenix Program по вселенной Cyberpunk 2077