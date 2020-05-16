Рига, , 00:04 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что мобильные приложения разработанные специально для COVID-19 позволят вернуть свободу обществу.

«Это способ, который вижу лично — как мы в Латвии и Европе можем вернуть свободу обществу, ведь у каждого из нас в кармане лежит защитник» — сказал агентству ЛЕТА Кариньш.

Мобильные приложения, по словам латвийского премьера, позволят сэкономить ресурсы полиции, контролируя режим самоизоляции определённых персон. С другой стороны, в добровольном порядке, они могут помочь выявить контакты персон заражённых COVID-19. В настоящий момент латвийские приложения разрабатываются двумя компаниями и могут быть готовы к концу мая, или в июне. Со стороны госуправления разработку приложений курируют Министерство здравоохранения, Центр инфектологии, Государственная канцелярия, президент и NATO StratCom.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.