Рига, , 00:02 — REGNUM Министр экономики Латвии Янис Витенберг издал распоряжение о том, что в ряде случаев иностранные работники, прибывающие в Латвию, могут не выполнять условия 14 — дневного карантина, пишет портал diena.lv.

Если иностранец, прибывающий в Латвию связан контрактом с предприятиями занятыми в сфере национальной безопасности, или являющимися критически важными для инфраструктуры страны, а также с исполнением коммерческих соглашений об инвестиционных проектах стоимостью более миллиона евро, созданием более 20 рабочих мест, или для реализации экспортной сделки стоимостью более 100 000 евро, он может быть свободен от 14-дневной изоляции.

При этом принимающая латвийская компания несёт ответственность за состояние его здоровья, а также, при въезде в Латвию, у него не должны наблюдаться признаки респираторной инфекции.

Приказ министра опубликован в Latvijas Vēstnesis и вступил в силу.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.