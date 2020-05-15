Грозный, , 23:52 — REGNUM Указ об утверждении плана по снятию ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения COVID-19 подписал глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом 15 мая сообщил телеканал «Грозный».

План выхода из режима ограничений разделён на три этапа. Первый из них начнётся с 15 мая, второй с 27 мая, а третий с 15 июня. Планом предусмотрено поэтапное возобновление работы мелкими предприятиями, автомастерскими, заправками, магазинами.

Глава Чечни отметил, что хотя ситуация в целом под контролем, выходить на улицу без особой надобности не следует и «расслабляться пока рано». Также Кадыров уточнил, что в регионе достаточно медикаментов, нужной аппаратуры и койко-мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рамзан Кадыров призвал жителей региона не поддаваться панике и ждать принятия решений по выходу из режима самоизоляции.

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