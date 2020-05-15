Женева, Швейцария, , 23:35 — REGNUM Число умерших от COVID-19 во всем мире подошло к отметке в 300 тыс., а случаев заражения коронавирусом зарегистрировано свыше 4,3 млн, сообщает 15 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 90 269 новых случаев заражения, а также зафиксировано 5073 смерти вследствие заражения.

С учётом этой информации всего в мире на 15 мая выявлено 4 338 658 заразившихся, а в списке жертв эпидемии числится 297 119 человек.

Более 1,8 млн заражённых приходится на страны Северной и Южной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией глобального масштаба.

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