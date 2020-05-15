Москва, , 23:33 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 74 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 15 мая в оперативном штабе столицы.

«Скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено 135 464 случая заражения коронавирусом, 1432 из которых завершились летальным исходом. 24 562 пациента излечились и были выписаны из больниц.

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