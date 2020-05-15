Ватикан, , 23:31 — REGNUM Дезинфекцию в соборе Святого Петра провели специалисты Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана. Об этом 15 мая сообщила служба печати Святого престола.

С 18 мая в соборе будут проводиться богослужения. В соответствии с распоряжением властей Италии, все верующие должны будут находиться в храме в масках и соблюдать безопасную дистанцию. Ограничено количество людей, которые могут одновременно находиться внутри церкви, при входе не будет чаш со святой водой, а верующим не рекомендуется обмениваться рукопожатиями. При входе в папские базилики будут установлены тепловизоры.

Средство, с помощью которого проводится санобработка, изготовлено на основе хлора. Рабочим приходиться соблюдать особую осторожность при дезинфекции шедевров, которые находятся в соборе.

Санобработка будет проведена также и в базилике Святого Иоанна, в соборе Святого Павла и в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре). О возобновлении традиционных воскресных проповедей Папы Римского на площади Святого Петра и о коллективных аудиенциях, которые раньше проводились каждую среду, пока не объявлялось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Папа Римский Франциск во время проповеди в День труда призвал молиться о том, чтобы все были обеспечены достойной работой и достойным вознаграждением за свой труд.

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