Москва, , 23:06 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился немедленно возбуждать уголовные дела по фактам невыплат надбавок медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, сообщается 15 мая на официальном сайте СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах организовать работу по проверке фактов невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19», — указано в сообщении.

В частности, Бастрыкин потребовал от сотрудников ведомства максимально быстро реагировать на подобные факты и незамедлительно возбуждать уголовные дела при наличии оснований.

На сайте ведомства отмечено, что процессуальные проверки полных или частичных невыплат надбавок медикам, участвующим в работе с зараженными коронавирусом, уже начаты в Кемеровской, Орловской и Новгородской областях, а также в Кабардино-Балкарии. Следователи устанавливают обстоятельства нарушений прав медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям жёстко контролировать процесс федеральной доплаты и страховых выплат медикам, работающим с заражёнными коронавирусом.

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