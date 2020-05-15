Москва, , 23:03 — REGNUM Около 80 человек были оштрафованы за последние несколько дней за отсутствие защитных масок во время посещения торговых точек в Москве. Об этом 15 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли Алексея Немерюка.

По данным Немерюка, за последние дни за посещение торговых точек без масок были оштрафованы около 80 человек совместно департаментом торговли и полицией.

Немерюк пояснил, что соблюдение правил обязательного ношения масок и перчаток в торговых предприятиях контролирует управление по контрольной деятельности, а в управах и префектурах есть сотрудники, которые этим занимаются.

Кроме того, были оштрафованы 89 предприятий за ряд нарушений, в том числе за несоблюдение режима ношения масок и перчаток, а также за отсутствие достаточной информации о важности обязательного ношения масок и перчаток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что магазины Москвы могут обязать не допускать в торговые залы покупателей без масок и перчаток.

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