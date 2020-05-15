Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Создатели модификации (мода) NaturalVision Evolved к Grand Theft Auto V выложили в сеть видео, демонстрирующие изменения графики, которые он приносит в игру. Ролик был опубликован 15 мая на YouTube-канале пользователя Razed.

Разработчик сообщил, что его проект вышел в ранний доступ. NaturalVision Evolved серьёзно улучшает в игре графические эффекты, связанные с погодными условиями, системой освещения, цветами и тональным отображением. Он также улучшает текстуры мира, модели зданий и т.д. Кроме того, мод добавляет в Grand Theft Auto V трассировку лучей.

Напомним, 14 мая 2020 года в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Grand Theft Auto V. Количество желающих получить игру было настолько велико, что серверы сервиса не справились с нагрузкой и выдавали ошибки на протяжении примерно девяти часов.

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