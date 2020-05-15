Москва, , 22:58 — REGNUM Роспотребнадзор в ходе проверок соблюдения санитарных норм, введённых в связи с эпидемией коронавируса, выявил нарушения более чем на трети объектов торговли, транспорта и промышленности Москвы. Об этом сообщает 15 мая пресс-служба столичного управления ведомства.

Как уточняется, за период с 14 апреля было проведено 2464 мониторинговых обследования мест массового скопления людей, представляющих наибольшую эпидемиологическую опасность: объектов торговли, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов.

«Мониторинг показал, что на 35% объектов сотрудники не обеспечены масками, перчатками и кожными антисептиками, отсутствуют ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха в помещениях с массовым сосредоточением людей, не соблюдается кратность дезинфекционной обработки помещений и контактных поверхностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на многих объектах также не приняты меры для по организации дистанцирования работников и посетителей, не проводится бесконтактная термометрия сотрудников перед началом рабочей смены и в течение рабочего дня.

По данным Роспотребнадзора, результатом проверок стало возбуждение 173 административных дел по фактам нарушении, в отношении нескольких объектов принято решение о их временном закрытии.