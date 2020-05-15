Санкт-Петербург, , 22:49 — REGNUM Более семи тонн алкоголя «сомнительного происхождения» изъято со склада в Санкт-Петербурге, сообщили 15 мая в пресс-службе МВД РФ.

Склад со спиртным обнаружен в промзоне на Большой Пороховской улице, причём 5,6 тонны находилось в бочках (водка, виски, коньяк).

Также был изъят алкоголь в 320 пятилитровых канистрах общей массой полторы тонны. Изъяли у самогонщиков и порядка полсотни пустых канистр.

Всё, что было изъято, проходит химическую экспертизу.

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