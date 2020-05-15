Москва, , 22:48 — REGNUM Решить вопрос с выплатами на детей в размере десяти тысяч рублей поручил президент России Владимир Путин. Перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране опубликован на сайте главы государства.

Внести в законодательство РФ изменения, обеспечивающие осуществление единоразовой выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка всем семьям с детьми от трёх до 16 лет с 1 июня текущего года, поручено правительству РФ.

Также поручается предусмотреть возможность оформления заявки на получение данной выплаты через единый портал государственных услуг либо через отделение Пенсионного фонда России.

Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин, срок исполнения обозначен до 25 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поручении президента РФ Путина правительству и региональным властям контролировать процесс федеральной доплаты и страховых выплат медикам, работающим с заражёнными коронавирусом.

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