Вашингтон, , 22:39 — REGNUM В новом рекламном ролике студия Respawn Entertainment показала несколько фрагментов предстоящей игры Medal of Honor: Above and Beyond для платформы виртуальной реальности Oculus Rift. Видео было опубликовано 14 мая на YouTube-канале Electronic Arts.

Ролик посвящён десятилетию компании и в нём в основном показаны кадры, имеющие отношение к играм Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order. Однако внимательные геймеры могут заметить несколько кадров из Medal of Honor: Above, в которых показано, как главный герой в одном случае ловит рукой гранату и бросает её в солдата вермахта, а в другом кидает в противника кастрюлю. Стоит отметить, что, к сожалению, фанаты франшизы ранее уже видели эти кадры в других роликах.

Ожидается, что релиз Medal of Honor: Above and Beyond состоится в 2020 году. Изначально разработчики не планировали делать VR-игру, однако после общения с руководством Facebook решили обратить внимание на платформу Oculus Rift.

