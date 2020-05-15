Москва, , 22:29 — REGNUM В Министерстве образования и науки прокомментировал открытое письмо студентов филологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей вуза. Соответствующее заявление распространила сегодня, 15 мая, пресс-служба министерства.

Напомним, что письмо было опубликовано на портале DOXA. В письме студенты утверждают, что неоднозначные намеки со стороны преподавателей филологического факультета являются обычным явлением.

В министерстве образования и науки заявили, что любые домогательства в вузах недопустимы, но каждый случай нужно расследовать индивидуально.