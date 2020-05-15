Пекин, , 22:24 — REGNUM Пять различных вакцин от коронавирусной инфекции испытали на добровольцах учёные Китая. Об этом 15 мая сообщил в ходе брифинга заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь.

По данным чиновника, одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами получили пять вакцин, все они проходят клинические испытания на первой и второй фазе.

Вакцины испытываются на 2575 добровольцах. Из них на 539 добровольцах уже проведены испытания первой стадии и получены данные о выработке антител и о безопасности препарата. На второй стадии испытаний были привиты 2036 человек, сейчас идёт процесс оценки эффективности и безопасности вакцины.

Цзэн Исинь уточнил, что информации о побочных эффектах вакцины получено не было. Если всё пройдёт удачно, то вторая стадия испытаний всех прототипов вакцин завершится к июлю текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению специалистов швейцарской фармацевтической группы Novartis, широкое использование вакцины против коронавирусной инфекции станет возможным не раньше, чем через два года.

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