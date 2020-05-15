Москва, , 22:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям контролировать процесс федеральной доплаты и страховых выплат медикам, работающим с заражёнными коронавирусом, сообщает 15 мая официальный сайт Кремля.

«Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить: … мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также координацию деятельности субъектов Российской Федерации по данному вопросу», — указано в перечне поручений российского президента.

При этом необходимо контролировать процесс страховых выплат медикам, предусмотренных в указе президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников».

Ответственным за исполнение этого поручения главы государства назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Доклад по итогам должен быть представлен президенту не позднее 20 мая, а далее представляться каждую неделю.

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