Париж, , 22:02 — REGNUM Число жертв эпидемии коронавируса дошло во Франции до 27 529 человек после того, как за последние сутки умерли ещё 104 человека, сообщает 15 мая Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

Уточняется, что речь идёт о летальных случаях, зарегистрированных с 1 марта. Из них в медучреждениях умерли 17 342 человек, а остальные 10 187 погибли от COVID-19 в домах престарелых.

Генеральная дирекция здравоохранения отмечает, что с начала эпидемии были госпитализированы 98 192 человека, из которых 60 448 человек уже выписаны домой.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 294 тыс. умерли от вызванных им заболеваний.

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