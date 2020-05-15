Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 4,5 млн. Об этом сообщает 15 мая американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

По его последним оценкам, общее число выявленных инфицированных в мире достигло 4 500 476 человек, 304 631 пациент с коронавирусом скончался, 1 618 361 человек вылечился.

Наибольшее распространение заболевания наблюдается в США, где зафиксировано 1,427 млн случаев заражения. Второе место занимает Россия с 262,8 тысячи выявленных инфицированных, на третьем месте — Великобритания, где подтверждено 238 тысяч случаев.

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