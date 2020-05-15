Вашингтон, , 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla. Об этом 15 мая сообщил портал VG247.

Издание заметило, что на странице Assassin's Creed Valhalla в итальянском магазине Amazon была указана дата релиза 15 октября 2020 года. Стоит отметить, что вскоре после публикации её изменили на 31 декабря 2020-го, однако, как отмечает автор статьи, обычно такую дату ставят в случае, когда реальная дата выхода игры в продажу ещё не объявлена.

Таким образом, если действительно имела место «утечка», то игра выйдет раньше, чем предполагали поклонники франшизы.

Ранее студия Ubisoft Montreal сообщила, что релиз Assassin's Creed Valhalla состоится в «праздники» 2020 года. Многие СМИ и геймеры решили, что игра выйдет в продажу в конце декабря 2020-го, одновременно с релизом новых консолей Xbox и PlayStation.

Читайте ранее в этом сюжете: Музыку к игре Assassin's Creed Valhalla напишет композитор «Викингов»