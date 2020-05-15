Красногорск, , 21:49 — REGNUM Количество госпитализаций пациентов c выявленным заражением коронавирусной инфекцией назвал 15 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём интервью на телеканале «Россия-1».

По данным главы Подмосковья, показатели госпитализации по региону остаются высокими. В день в больницы Московской области попадают от 600 до 750 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

При этом Воробьёв отметил, что отрицательной динамики сейчас нет, так как очень активно идёт выписка выздоровевших пациентов.

Как уточнил глава региона, хотя пока ситуация с заболеваемостью не слишком гладкая, но в некоторые дни динамика бывает очень близка к нулю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве за сутки было подтверждено 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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