Смоленск, , 21:45 — REGNUM Ограничительные меры в Смоленской области, ослабленные 12 мая, вновь ужесточены. Изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Смоленской области Алексей Островский 15 мая.

«На эту вынужденную меру глава региона пошел в соответствии с новыми рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области, направленными в адрес губернатора 14 мая и основанными на анализе эпидемиологической обстановки в Смоленской области», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, до 1 июня включительно организации общепита продолжат работать лишь навынос или на доставку, объекты розничной торговли останутся закрытыми (за некоторым исключением, прописанным в тексте указа). Должны быть закрытыми бассейны и сауны, также ограничен допуск граждан в МФЦ. Также будут закрыты кинотеатры, запрещено проведение мероприятий в парках и скверах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Смоленской области были ослаблены ограничительные меры, в частности, объявлено о начале работы кинотеатров. Однако, как заявили в региональном управлении Роспотребнадзора, к снятию ограничений в регионе оказались не готовы.

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