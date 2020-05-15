Москва, , 21:40 — REGNUM Почти 185 млн защитных масок, закупленных в Китае, было доставлено в Россию за последние два месяца. Об этом сообщил 15 мая заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, речь идёт только о централизованных закупках, осуществляемых по линии правительства России. Ещё порядка 90 млн масок было закуплено для регионов различными компаниями и фондами.

Ранее сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия к началу июня увеличит выпуск защитных масок с нынешних 9 млн до 11 млн в сутки. На сегодняшний день российскими предприятиями налажено производство 75% от необходимой потребности масок в стране, остальная часть закупается Минпромторгом.