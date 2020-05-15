Берн, , 21:23 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения отмечает очень хорошую организацию тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 в Российской Федерации. Об этом сегодня, 15 мая, на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«В РФ очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности», — сказал Райан.

При этом он отметил, что резкое увеличение числа новых выявленных случаев COVID-19 является стрессом для всей системы здравоохранения.

В то же время он отметил, что в России довольно низкое число смертей от COVID-19. Райан отметил, что ВОЗ ведет консультации с российской стороной относительно вопроса регистрации смертей.