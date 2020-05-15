Лос-Анджелес, США, , 21:16 — REGNUM Студия Respawn Entertainment, разрабатывающая игры серии Titanfall, сообщила, что прямо сейчас она не работает над третьей частью. Об этом 15 мая сообщил журнал PC Gamer.

«Конечно, мы не можем забыть Titanfall, которая близка и дорога всем здесь, в Respawn», — сказал глава студии Винс Зампелла, добавив, что именно эта франшиза помогла студии состояться и показать миру масштаб игр, которые она хочет создавать.

При Зампелла сказал, что сейчас Respawn Entertainment не работает над проектами на базе этой франшизы, однако, как могут видеть геймеры, некоторые элементы вселенной периодически появляются в той же Apex Legends.

Напомним, в феврале 2020 года генеральный директор компании Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что в разработке находится новая игра Titanfall. Однако в апреле 2020 года стало известно, что студия решила отложить этот проект, чтобы сосредоточиться на Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order.

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